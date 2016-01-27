صافي ربح بنك المشرق الإماراتي يهبط 13.7% في الربع/4

دبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - تفيد بيانات بنك المشرق ثالث أكبر بنك في دبي من حيث قيمة الأصول التي أعلنها اليوم الأربعاء هبوط صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي 13.7 بالمئة.

وقال البنك في بيان إنه حقق صافي ربح بلغ 556.2 مليون درهم (151.45 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

ويقل هذا الرقم عن صافي الربح الذي حققه البنك في الفترة المقابلة من 2014 والذي بلغ 644.3 مليون درهم.

وبلغ صافي ربح البنك العام الماضي 2.4 مليار درهم دون تغير يذكر عن 2014.

وبلغ حجم مخصصات انخفاض القيمة مليار درهم في نهاية العام الماضي حسبما ذكر البيان انخفاضا من 1.08 مليار درهم جنبها البنك للقروض الرديئة في الفترة المقابلة من 2014.

وبلغ حجم القروض والسلف في نهاية ديسمبر كانون الأول 60.2 مليار درهم بزيادة 3.7 بالمئة عن الفترة المقابلة في 2014 في حين زاد حجم الودائع في الفترة ذاتها 7.5 بالمئة إلى 73.6 مليار درهم.