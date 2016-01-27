تراجع أرباح أبوظبي الوطني 25% في الربع/4

أبوظبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن بنك أبوظبي الوطني أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول اليوم الأربعاء تراجع صافي الربح 24.5 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي ليأتي دون توقعات المحللين.

وحقق البنك المملوك بنحو 70 بالمئة لصندوق استثمار تابع لحكومة أبوظبي 1.036 مليار درهم (282.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 1.372 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ صافي ربح الفترة 1.32 مليار درهم.

وبالنسبة لعام 2015 بأكمله قال البنك إن صافي الربح تراجع 6.2 بالمئة إلى 5.23 مليار درهم.

واقترح مجلس الإدارة توزيعا نقديا قدره 0.4 درهم للسهم لعام 2015. والتوزيع هو ذاته لعام 2014 لكن العام السابق شهد أيضا توزيع أسهم مجانية بنسبة عشرة بالمئة.