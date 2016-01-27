مقدمة 1-هبوط الإيرادات وصعود المخصصات يعصفان بأرباح أبوظبي الوطني

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أبوظبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن بنك أبوظبي الوطني أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول اليوم الأربعاء تراجع صافي الربح 24.5 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي متأثرا بارتفاع المخصصات وهبوط الإيرادات.

وحقق البنك 1.04 مليار درهم (282.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 1.37 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق. والبنك مملوك بنحو 70 بالمئة لصندوق استثمار تابع لحكومة أبوظبي.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ صافي ربح الفترة 1.32 مليار درهم.

وبالنسبة لعام 2015 بأكمله قال البنك إن صافي الربح تراجع 6.2 بالمئة إلى 5.23 مليار درهم.

والبنك هو ثالث بنك إماراتي يعلن نتائج الربع الرابع في يوم شهد حظوظا متفاوتة. فقد تراجع صافي ربح بنك المشرق ثالث أكبر بنوك دبي من حيث الأصول 13.7 بالمئة في حين ارتفعت أرباح بنك دبي الإسلامي أكبر بنك إسلامي إماراتي 62.8 بالمئة.

وتراجعت إيرادات أبوظبي الوطني في الربع الأخير إلى 2.56 مليار درهم من 2.76 مليار درهم قبل عام في حين زادت مخصصات انخفاض القيمة لأكثر من مثليها إلى 436 مليون درهم مقارنة مع 200 مليون درهم.

وقال أليكس ثيرسبي الرئيس التنفيذي للبنك في البيان "من خلال إجراء عمليات تخصيص رشيدة وتوفير وضع رأسمالي قوي نستمد ثقتنا بأن البنك يتمتع بمركز قوي في عام 2016.. نتطلع قدما إلى العام 2016 بثقة يعززها نهجنا الحريص."