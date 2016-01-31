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بيان: صافي ربح بنك الخليج الأول ينمو 11% في الربع/4

Sun Jan 31, 2016 1:20pm GMT
 
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دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - تجاوزت أرباح بنك الخليج الأول ثالث أكبر بنك إماراتي من حيث الأصول التوقعات وارتفعت 11 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وذكر البنك في بيان عبر البريد الالكتروني أن صافي ربحه بلغ 1.72 مليار درهم (468.4 مليون دولار) في ثلاثة أشهر انتهت في 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 1.55 مليار قبل عام.

وتوقع ثلاثة محللين في استطلاع أجرته رويترز أرباحا فصلية 1.46 مليار درهم في المتوسط في الربع الأخير.

كما أوصى البنك بتوزيعات نقدية تبلغ درهما واحدا لكل سهم مقارنة مع درهم واحد ايضا زائد سهم منحة بنسبة 15.38 في المئة عن عام 2014.

وبالنسبة لعام 2015 كاملا حقق البنك ربحا صافيا 6.01 مليار درهم بارتفاع ستة في المئة عن 2014. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 