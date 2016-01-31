مقدمة 1-نمو أرباح بنك أبوظبي التجاري مع زيادة الإيرادات وتراجع المخصصات

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دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - زاد صافي ارباح بنك أبوظبي التجاري 16 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي مدعوما بارتفاع الإيرادات وتراجع المخصصات.

وجاء الاعلان عن الأرباح اليوم الأحد مع استمرار التباين في نتائج الأعمال فصلية للبنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع تحقيق بنكي الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي زيادة كبيرة للأرباح بينما سجلت بنوك أبوظبي الوطني والمشرق والاتحاد الوطني هبوطا في الأرباح.

وذكر بنك أبوظبي التجاري ثالث أكبر مصرف في أبوظبي من حيث الأصول في إشعار للبورصة أنه حقق ربحا صافيا عائدا للمساهمين 1.19 مليار درهم (324 مليون دولار) في الربع الأخير مقابل 1.02 مليار قبل عام.

وتوقع محللان في استطلاع أجرته رويترز أرباحا فصلية 986 مليون درهم و 1.12 مليار درهم.

وتعززت الأرباح بفعل زيادة سبعة في المئة على أساس سنوي في دخل التشغيل الفصلي إلى 2.01 مليار درهم بينما هبطت المخصصات التي جنبها البنك لتغطية القروض المتعثرة 28 في المئة عن الربع الأخير من 2014 إلى 110 ملايين درهم.

وقال نافيد أحمد المدير لدى بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) إنه يرى النتائج إيجابية مشيرا إلى "هبوط كبير في المخصصات نظرا لتحسن جودة الأصول".

وجاء في إشعار البورصة أن صافي ربح البنك بلغ في العام الماضي 4.92 مليار درهم بزيادة 22 في المئة عن عام 2014.

وبلغ إجمالي القروض 153.68 مليار درهم في 31 ديسمبر كانون الأول بزيادة تسعة في المئة عن نهاية العام الذي سبقه. وبلغت ودائع العملاء 143.53 مليار درهم بزيادة 14 في المئة.

وأوصي مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري بتوزيعات أرباح نقدية بواقع 0.45 درهم للسهم عن عام 2015 ارتفاعا من 0.40 درهم في 2014.