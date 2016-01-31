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مقدمة 1-بيان: صافي ربح بنك الخليج الأول ينمو 11% في الربع/4

Sun Jan 31, 2016 5:52pm GMT
 
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دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - تجاوزت أرباح بنك الخليج الأول ثالث أكبر بنك إماراتي من حيث الأصول التوقعات وارتفعت 11 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وبنك الخليج الأول هو ثاني مصرف في أبوظبي يعلن زيادة في الأرباح اليوم الأحد بعدما سجل بنك أبوظبي التجاري ارتفاعا بلغ 16 في المئة في الأرباح الفصلية.

وذكر البنك في بيان عبر البريد الالكتروني أن صافي ربحه بلغ 1.72 مليار درهم (468.4 مليون دولار) في ثلاثة أشهر انتهت في 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 1.55 مليار قبل عام.

وتوقع ثلاثة محللين في استطلاع أجرته رويترز أرباحا فصلية 1.46 مليار درهم في المتوسط في الربع الأخير.

ويرجع تحسن الأرباح بشكل كبير إلى 681 مليون درهم وصفها البنك "بدخل تشغيلي آخر" لكنه لم يفصح عن مصدره.

وارتفع صافي دخل الفائدة اثنين في المئة إلى 1.66 مليار درهم.

كما أوصى البنك بتوزيعات نقدية تبلغ درهما واحدا لكل سهم مقارنة مع درهم واحد ايضا زائد سهم منحة بنسبة 15.38 في المئة عن عام 2014.

وبالنسبة لعام 2015 كاملا حقق البنك ربحا صافيا 6.01 مليار درهم بارتفاع ستة في المئة عن 2014.   يتبع
 