صافي ربح دبي للاستثمار يرتفع 2.6% في الربع/4

دبي أول فبراير شباط (رويترز) - حققت شركة دبي للاستثمار نموا نسبته 2.6 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2015.

ووفقا لحسابات رويترز من واقع النتائج المالية السنوية سجلت الشركة التي تمتلك فيها مؤسسة دبي للاستثمارات حصة نسبتها 11.5 بالمئة أرباحا صافية بقيمة 357.3 مليون درهم (97.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

ويقارن ذلك مع أرباح صافية قدرها 348.1 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2014.

وخلال عام 2015 بأكمله بلغ صافي ربح الشركة 1.11 مليار درهم مقارنة مع 1.34 مليار في 2014 وذلك بحسب بيان للبورصة اليوم الاثنين.