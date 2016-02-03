أرامكس تعلن انخفاض أرباحها 36% في الربع/4

دبي 3 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت شركة أرامكس المزود العالمي لخدمات النقل والحلول اللوجيستية الشاملة ومقرها دبي اليوم الأربعاء انخفاض صافي أرباحها في الربع الرابع من 2015 بنسبة 36 بالمئة.

وأضافت في بيان أن صافي أرباحها بلغ 57.6 مليون درهم (15.7 مليون دولار) في ثلاثة شهور حتى 31 ديسمبر كانون الأول. ويمثل هذا انخفاضا عن صافي أرباحها في الفترة نفسها من عام 2014 التي بلغت 89.4 مليون درهم.

وتوقع بنك سيكو البحرين أن تحقق أرامكس صافي أرباح فصلية قدرها 97.6 مليون درهم.

وحققت الشركة صافي أرباح في عام 2015 بلغ 311 مليون درهم انخفاضا من 318 مليون درهم في 2014 .

كانت أرامكس قالت في أكتوبر تشرين الأول إنها تستهدف عدة عمليات استحواذ وإنها تتوقع إتمام صفقات في حدود 150 مليون دولار خلال الربعين القادمين.