مقدمة 1-استقرار أرباح إعمار في الربع/4 مع شطب أصول بعد حريق فندق

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من ماثيو سميث

دبي 10 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت إعمار العقارية ومقرها دبي اليوم الأربعاء استقرار صافي أرباحها تقريبا في الربع الأخير من العام الماضي بعد عملية شطب أصول تتعلق بحريق شب بأحد فنادقها عشية العام الجديد.

وأوقف شطب الأصول البالغ 301 مليون درهم (82 مليون دولار) طفرة الأرباح بالشركة العقارية شبه الحكومية المشيدة لأطول برج في العالم والتي أعلنت ارتفاع صافي الربح في الفصول العشرة السابقة.

وقال بيان للبورصة إن صافي الأرباح بلغ 1.03 مليار ردهم في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 1.05 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام السابق.

كان محلل لدى بنك سيكو البحرين توقع أن يبلغ صافي ربح إعمار في الربع الرابع 1.08 مليار درهم.

ويتعلق شطب الأصول بالحريق الذي شب بفندق العنوان وسط مدينة دبي. وكانت وثائق سابقة للشركة أظهرت أنه بين فنادق إعمار الستة التي قدمت بيانات تفصيلية لها كان العنوان وسط مدينة دبي هو الأعلى من حيث متوسط سعر الليلة ومن حيث نسبة الإشغال في الاشهر التسعة الأولى من 2015.

وقالت إعمار إن القواعد المحاسبية تلزمها بتسجيل شطب الأصول في نفس سنة حدوث الخسارة لكنها تستطيع تسجيل مدفوعات التأمين اللاحقة تحت بند الدخل.