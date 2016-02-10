رئيس أغذية الإماراتية: نستهدف مضاعفة إيراداتنا إلى مليار دولار في 2020

من ستانلي كارفالو

أبوظبي 10 فبراير شباط (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمجموعة (أغذية) المدرجة في أبوظبي اليوم الأربعاء إن شركة الأطعمة والمشروبات تستهدف زيادة الإيرادات إلى المثلين بحلول 2020 من خلال النمو العضوي وعمليات الاستحواذ.

وقالت أغذية أمس الثلاثاء إنها حققت صافي ربح بلغ 231 مليون درهم (63 مليون دولار) في العام الماضي مع نمو إيراداتها بنسبة 13 بالمئة إلى 1.87 مليار درهم بدعم من الصادرات ومنتجات جديدة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إقبال حمزة لرويترز "تتمثل خطة عملنا في زيادة إيراداتنا إلى أكثر من مليار دولار بحلول 2020 عن طريق النمو العضوي لأنشطتنا وكذا عمليات الاندماج والاستحواذ."

وأضاف أن أغذية تتطلع لعمليات استحواذ في الخليج بقطاعات المياه والعصائر والألبان مشيرا إلى أن الشركة تتوقع بلورة صفقة في الأشهر المقبلة.

وفي ظل توقع تباطؤ الاقتصادات الخليجية مع هبوط أسعار النفط الذي يقلص الإنفاق الحكومي تواصل القطاعات الأقل تأثرا بالدورة الاقتصادية مثل الأغذية والرعاية الصحية والتعليم النمو بقوة بفضل السكان من الشباب الذين يزدادون ثراء في المنطقة.

ويعني ذلك أن الشركات التي تدخل السوق تستقطب اهتماما كبيرا من المستثمرين. ونفذت شركة انفستكورب أكبر استحواذاتها على الإطلاق في منطقة الخليج حين اشترت حصة في مجموعة بن داود القابضة السعودية في حين ترددت أنباء عن أن المراعي من بين العارضين المحتملين لشراء الشركة الوطنية للمنتجات الغذائية في أبوظبي.

وقال حمزة إن أغذية استحوذت على شركة البيان للمياه ومقرها دبي في أكتوبر تشرين الأول بسعر تراوح بين 160 مليونا و180 مليون درهم مضيفا أن الشركة لديها فائض سيولة قدره 500 مليون درهم وخصصت 250 مليون درهم إضافية للنفقات الرأسمالية في 2016.

وذكر الرئيس التنفيذي أنه يتوقع نموا في خانة العشرات للإيرادات والأرباح هذا العام مع توسع الشركة في بعض أنشطتها وإطلاقها منتجات جديدة.