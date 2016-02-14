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دانة غاز الإماراتية تتحول للربحية في الربع/4 بفضل مكاسب استثنائية

Sun Feb 14, 2016 11:59am GMT
 
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دبي 14 فبراير شباط (رويترز) - تحولت شركة دانة غاز للطاقة ومقرها الإمارات لتحقيق أرباح قوية في الربع الأخير من العام الماضي بفضل عملية تحكيم وبيع حصة في شركة نفط منفصلة.

وفقا لحسابات رويترز من واقع بيان افصاح عن أرباح العام الماضي كاملا بلغت أرباح الربع الأخير 134.2 مليون دولار مقارنة مع خسائر أربعة ملايين دولار قبل عام.

وأعلنت دانة غاز انخفاض الأرباح في الربعين الأول والثاني من العام الماضي ومنيت بخسائر في الربع الثالث بفعل هبوط أسعار النفط العالمية.

وفي عام 2015 بلغ صافي ربح دانة غاز 144 مليون دولار ارتفاعا من 125 مليونا في العام السابق حسب إفصاح الشركة للبورصة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 