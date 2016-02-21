أرابتك الإماراتية ترفع خسائرها في الربع/4 وتتحول لتسجيل خسائر سنوية في 2015

دبي 21 فبراير شباط (رويترز) - سجلت شركة أرابتك للمقاولات الإماراتية زيادة في الخسائر الصافية للربع الاخير من 2015 بفعل صعوبة الأوضاع في السوق.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إنها سجلت ارتفاعا في الخسائر للفصول الأربعة السابقة بفعل زيادة التكاليف.

ووفقا لحسابات رويترز من النتائج السنوية للشركة بلغ صافي الخسائر 360 مليون درهم (98.02 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع خسائر بقيمة 94.4 مليون درهم قبل عام.

وتوقع بنك سيكو البحريني أن تسجل الشركة خسائر صافية بقيمة 123.6 مليون درهم في الربع الأخير من 2015.

وصندوق آبار للاستثمار في ابوظبي أكبر مساهمي أرابتك. وخاضت الشركة صعوبات كثيرة خلال العامين الماضيين إذ رحل رئيسها وكبار المديرين التنفيذيين كما فشلت في التوصل لاتفاق بشأن مشروع كبير بقيمة 35.8 مليار دولار في مصر.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن صافي خسائر عام 2015 بأكمله بلغ 2.3 مليار درهم مقارنة مع أرباح صافية بقيمة 215 مليون درهم في 2014.

وعزت الشركة النتائج إلى "استمرار البيئة المتسمة بصعوبة ظروفها والتي يواجهها سوق الإنشاءات على الصعيد الإقليمي والتراجع الاقتصادي المليء بالتحديات."

وأضافت الشركة أنه في ظل الظروف الصعبة ستواصل تطبيق برنامج إعادة الهيكلة وخفض التكاليف بصورة أكبر في 2016.

(الدولار = 3.6729 درهم إماراتي)