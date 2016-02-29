هبوط أرباح الإمارات العالمية للألمنيوم في 2015 مع ضعف الطلب

أبوظبي 29 فبراير شباط (رويترز) - قالت الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم الإثنين إنها سجلت هبوطا بلغ 48.6 في المئة في صافي ربح 2015 تحت ضغط من ضعف الطلب العالمي.

وقالت الشركة المملوكة لمبادلة للتنمية ذراع الاستثمار لحكومة أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في بيان إنها سجلت صافي ربح بلغ 1.9 مليار درهم (517.7 مليون دولار) في 2015 مقابل ربح قدره 3.7 مليار درهم في 2014.

وتراجعت الإيرادات إلى 18.7 مليار درهم في 2015 مقابل 19.8 مليار درهم في العام الذي سبقه.

وقال عبد الله كلبان الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألومنيوم "شهد قطاع صناعة الألمنيوم تحديات صعبة العام المنصرم ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى حالة عدم الاستقرار في مقومات الاقتصاد الكلي على الصعيد العالمي وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط."

وباعت الإمارات العالمية للألمنيوم أحد أكبر خمسة منتجين رئيسيين للألمنيوم في العالم 2.4 مليون طن من الألمنيوم في 2015 إلى ما يزيد عن 250 عميلا في أرجاء العالم بزيادة أربعة في المئة عن العام الذي سبقه.

وقال البيان إن الشركة حصلت على تسهيلات قرض بقيمة 18 مليار درهم وتسهيلات مرابحة سلعية إسلامية لسداد التسهيلات القائمة للإمارات للألمنيوم (إيمال) التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم وهو ما سيمكن الشركة من تمويل مشاريعها التنموية بشكل كامل.

وتأسست الإمارات العالمية للألمنيوم في 2013 من اندماج شركتي الألمنيوم المملوكتين للدولة دبي للألمنيوم (دوبال) والإمارات للألمنيوم (إيمال).