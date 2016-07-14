صافي ربح الاتحاد الوطني الإماراتي ينخفض 17.3% لكنه يفوق التوقعات

دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك الاتحاد الوطني الذي تملك فيه حكومة أبوظبي حصة نسبتها 50 بالمئة اليوم الخميس أن صافي ربح البنك انخفض 17.3 بالمئة في الربع الثاني من العام لكنه ما زال يفوق توقعات المحللين.

وحقق خامس أكبر بنك في أبوظبي من حيث الأصول ربحا صافيا عائدا للمساهمين قدره 469.5 مليون درهم (127.9 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران انخفاضا من 568 مليون درهم في نفس الفترة قبل عام.

وكان أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يبلغ الربح الفصلي للبنك 420 مليون درهم.

وبلغ إجمالي صافي ربح الاتحاد الوطني في الربع الثاني 472 مليون درهم بانخفاض 17 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.