نمو أرباح بنك الإمارات دبي الوطني 16% في الربع/2

دبي 18 يوليو تموز (رويترز) - نما صافي ربح بنك الإمارات دبي الوطني 16 بالمئة في الربع الثاني وجاءت نتائج البنك التي أعلنت اليوم الاثنين متفقة إلى حد بعيد مع توقعات المحللين.

وبحسب بيان البنك بلغ صافي الربح 1.91 مليار درهم (520.04 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 1.65 مليار درهم قبل عام.

وتوقع أربعة محللين أن يسجل البنك ربحا صافيا 1.80 مليار درهم في الربع الثاني.

وفي النصف الأول من العام بلغ صافي ربح البنك 3.72 مليار درهم بزيادة 12 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتمتلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية حصة 55.6 في المئة في البنك الذي يعد أكبر مصرف في الإمارة.