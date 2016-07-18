صافي ربح بنك أبوظبي يتجاوز التوقعات في الربع/2 رغم انخفاضه 12.3%

دبي 18 يوليو تموز (رويترز) - تجاوز صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري متوسط توقعات المحللين رغم إعلان البنك اليوم الاثنين انخفاض أرباحه الصافية 12.3 في المئة في الربع الثاني من العام.

وسجل ثالث أكبر بنك في أبوظبي من حيث الأصول أرباحا صافية عائدة للمساهمين قدرها 1.13 مليار درهم (307.7 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 1.28 مليار قبل عام.