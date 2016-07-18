مقدمة 1-ربح أبوظبي التجاري يفوق التوقعات رغم هبوط 12.3% في الربع/2

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من ستانلي كارفالو وديفيد فرنش

أبوظي/دبي 18 يوليو تموز (رويترز) - فاقت نتائج بنك أبوظبي التجاري توقعات المحللين رغم أن ثالث أكبر بنك في الإمارة من حيث الأصول أعلن عن هبوط 12.3 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام اليوم الإثنين تحت ضغط الحاجة لتجنيب مزيد من الأموال لتغطية خسائر الديون الرديئة.

وبنك أبوظبي التجاري ثالث بنط في الإمارة يعلن نتائج فصلية ضعيفة مما يبرز الصعوبات التي يواجهها القطاع المصرفي في أبوظبي في ظل تأثر الاقتصاد بهبوط أسعار النفط وانخفاض الإنفاق الحكومي.

وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 1.13 مليار درهم (307.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل ربح قدره 1.28 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوقع أربعة محللين في استطلاع لرويترز صافي ربح قدره 1.07 مليار درهم.

وهبطت أرباح البنك بفعل الزيادة الكبيرة في مخصصات خفض القيمة حيث جنب البنك 350.9 مليون درهم لتغطية خسائر الديون الرديئة في الربع الثاني مقابل 83.9 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2015.

وهبط صافي دخل الفائدة من العمليات المصرفية التقليدية واحدا بالمئة إلى 1.53 مليار درهم.