انخفاض صافي ربح ديار للتطوير 30.1% في الربع/2

دبي 20 يوليو تموز (رويترز) - انخفض صافي ربح ديار للتطوير ومقرها دبي 30.1 بالمئة في الربع الثاني من العام وفقا لحسابات رويترز من واقع البيانات المالية التي أعلنتها الشركة اليوم الأربعاء.

وتشير حسابات رويترز إلى أن الشركة حققت أرباحا بلغت 60 مليون درهم (16.34 مليون دولار) في الشهور الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران.

وكان البنك حقق ربحا قدره 85.8 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2015.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت صافي ربح 111 مليون درهم في النصف الأول من العام لكن البيان لم يذكر أرقام المقارنة. وأظهرت بيانات رويترز أن ديار حققت 116.6 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2015.