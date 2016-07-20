مقدمة 1-انخفاض صافي ربح ديار للتطوير في دبي 17.8% في الربع/2

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دبي 20 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة ديار للتطوير ومقرها دبي اليوم الأربعاء انخفاض صافي ربح الشركة 17.8 بالمئة في الربع الثاني من العام.

وقالت الشركة في بيان النتائج إنها حققت أرباحا بلغت 60.3 مليون درهم (16.4 مليون دولار) في الشهور الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران.

ويقابل ذلك ربح قدره 73.4 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2015.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت صافي ربح 111.4 مليون درهم في النصف الأول من العام انخفاضا من 131.8 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2015.