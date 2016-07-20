مقدمة 1-صافي ربح بنك المشرق بدبي ينخفض في الربع/2 مع ارتفاع المخصصات

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من توم أرنولد

دبي 20 يوليو تموز (رويترز) - سجل بنك المشرق ثالث أكبر مصرف في دبي من حيث الأصول اليوم الأربعاء هبوطا بلغ 16.1 في المئة في صافي ربح الربع الثاني من العام مع ارتفاع مخصصات تغطية خسائر القروض المتعثرة بأكثر من مثليها وتراجع الدخل من الرسوم والعمولات.

وفي ظل ظروف تشغيل صعبة للبنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة سجل بنك المشرق الآن انخفاضا في الأرباح للربع الرابع على التوالي.

وقال البنك في بيان إنه حقق ربحا صافيا بلغ 539.4 مليون درهم (146.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران انخفاضا من ربح قدره 643.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2015.

وتوقعت أرقام كابيتال أن يحقق البنك ربحا صافيا قدره 588 مليون درهم في الربع الثاني.

وتحاول البنوك في الإمارات التكيف مع مناخ عمل يتضمن تحديات متزايدة حيث ضغط هبوط أسعار النفط من ذروتها في منتصف 2014 على النشاط في الاقتصاد الكلي.

وسجلت معظم البنوك التي أعلنت نتائجها المالية للربع الثاني أرباحا مستقرة أو منخفضة.