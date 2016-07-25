صافي ربح سوق دبي المالي يهبط 60% الربع/2

دبي 25 يوليو تموز (رويترز) - سجلت سوق دبي المالي هبوطا بلغ 60 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من هذا العام بحسب نتائج الأرباح التي أعلنتها اليوم الاثنين.

وقالت سوق الأسهم الوحيدة المدرجة في منطقة الخليج في بيان إنها حققت صافي ربح بلغ 53.5 مليون درهم (14.6 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران انخفاضا من 132.4 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وهبطت الإيرادات إلى 100 مليون درهم في الربع مقارنة مع 178.1 مليون درهم في الأشهر الثلاثة المقابلة من العام الماضي.

وعمولات التداول هي المصدر الأساسي لدخل سوق دبي المالي. وبينما لا تنشر الشركة تقريرا يوضح البيانات الفصلية قالت إن قيمة الأسهم التي جرى تداولها في الأشهر الستة الأولى من 2016 انخفضت 32.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 69.5 مليار درهم.

وتمتلك حكومة الإمارة حصة أغلبية في سوق دبي المالي.