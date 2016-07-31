صافي ربح دو الإماراتية يواصل التراجع ويخسر 11.3% في الربع‭/‬2

دبي 31 يوليو تموز (رويترز) - واصلت شركة دو ثاني أكبر مشغل للاتصالات في الإمارات العربية المتحدة تسجيل تراجع في الأرباح الفصلية بإعلانها اليوم الأحد عن انخفاض نسبته 11.3 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني.

وكانت دو التي أنهت احتكار اتصالات الإماراتية لسوق الاتصالات المحلية في 2007 سجلت تراجعا في الأرباح خلال الفصول الست المنصرمة بحسب بيانات تومسون رويترز.

وبلغ صافي ربح الشركة 445.4 مليون درهم (121.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 502 مليون درهم قبل عام.

وتوقعت هيرميس أن تسجل الشركة أرباحا بقيمة 433.8 مليون درهم فيما توقع بنك سيكو البحريني تحقيق 487.1 مليون درهم.

وبلغت إيرادات الربع الثاني 3.07 مليار درهم لتستقر بصورة عامة مقارنة مع 3.09 مليار في الربع المقابل من 2015.

(الدولار = 3.6724 درهم إماراتي)