صافي ربح إعمار العقارية الإماراتية يرتفع 8% في الربع/2
دبي 31 يوليو تموز (رويترز) - قالت إعمار العقارية الإماراتية في بيان اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الثاني من العام ارتفع ثمانية بالمئة.
وأوضحت الشركة التي تملك حكومة دبي حصة أقلية فيها أنها حققت ربحا صافيا بلغ 1.27 مليار درهم (345.8 مليون دولار) في الربع الثاني مقابل 1.18 مليار قبل عام.
وتوقع بنك سيكو البحريني أن تحقق الشركة التي شيدت أعلى برج في العالم أرباحا قدرها 1.06 مليار درهم.
وبلغت إبرادات إعمار في الربع الثاني 3.73 مليار درهم ارتفاعا من 3.50 مليار قبل عام بحسب البيان. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.