صافي ربح إعمار العقارية الإماراتية يرتفع 8% في الربع/2

دبي 31 يوليو تموز (رويترز) - قالت إعمار العقارية الإماراتية في بيان اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الثاني من العام ارتفع ثمانية بالمئة.

وأوضحت الشركة التي تملك حكومة دبي حصة أقلية فيها أنها حققت ربحا صافيا بلغ 1.27 مليار درهم (345.8 مليون دولار) في الربع الثاني مقابل 1.18 مليار قبل عام.

وتوقع بنك سيكو البحريني أن تحقق الشركة التي شيدت أعلى برج في العالم أرباحا قدرها 1.06 مليار درهم.