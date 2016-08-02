نمو صافي ربح الدار العقارية بأبوظبي 9.7% في الربع/2

دبي 2 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الدار العقارية في أبوظبي اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي ربحها 9.7 بالمئة في الربع الثاني من العام ليفوق توقعات بنك سيكو البحرين الاستثماري.

وقالت الشركة شبه الحكومية -التي شيدت حلبة سباق فورمولا 1 في أبوظبي- في بيان إنها حققت ربحا قدره 657.4 مليون درهم (179 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع ربح بلغ 599.2 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.