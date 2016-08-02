مصحح-مقدمة 1-نمو صافي ربح الدار العقارية بأبوظبي 10% في الربع/2

(لتوضيح أن التوقعات تتعلق ببناء وليس تسليم 1500 وحدة سكنية في الفقرة السابعة)

من ستانلي كارفالو وديفيد فرنش

دبي 2 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الدار العقارية في أبوظبي اليوم الثلاثاء نمو صافي ربحها 9.7 بالمئة في الربع الثاني من العام مع ارتفاع إيرادات الشركة شبه الحكومية مما بدد المخاوف من ضعف السوق.

وقالت الشركة -التي شيدت حلبة سباق فورمولا 1 في أبوظبي- في إفصاح للبورصة إنها حققت ربحا صافيا قدره 657.4 مليون درهم (179 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران لتسجل بذلك ثامن ارتفاع في أرباحها الفصلية على التوالي. وبلغ ربح الشركة 599.2 مليون درهم في الربع المقابل من العام الماضي.

وكان بنك سيكو البحرين توقع أن تحقق الدار ربحا فصليا قدره 384.1 مليون درهم.

وتأتي نتائج الشركة في ظل مؤشرات سلبية على مدى متانة سوق أبوظبي.

ففي الأسبوع الماضي قالت شركتان استشاريتان إن هناك مؤشرات أولية في الربع الثاني على هبوط الأسعار في سوق العقارات السكنية رغم انخفاض المعروض الجديد لأدنى مستوى له على الإطلاق مع خفض الوظائف في الشركات الحكومية مما أثر سلبا على الطلب.

وجاء ذلك بعد تصريحات أدلى بها مسؤول حكومي في أواخر مايو أيار قال فيها إن الدولة قد تدرس التدخل في الوقت الذي باتت فيه السوق العقارية بالإمارة متخمة بالمعروض.