صافي ربح داماك الإماراتية ينخفض 37.4% في الربع/2
دبي 14 أغسطس آب (رويترز) - سجلت شركة داماك العقارية الإماراتية انخفاضا نسبته 37.4 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من 2016.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن صافي الربح بلغ 886.8 مليون درهم (241.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 1.42 مليار درهم قبل عام.
وتوقعت هيرميس أن تسجل الشركة أرباحا بقيمة 771 مليون درهم في الربع الثاني.
وخلال النصف الأول من العام بلغ صافي ربح داماك 1.94 مليار درهم بانخفاض 27 بالمئة عن مستواه قبل عام.
(الدولار = 3.6729 درهم إماراتي)
(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.