فلاي دبي الإماراتية تقلص خسائرها في النصف/1

أول سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهر بيان نشر في بورصة ناسداك دبي أن شركة فلاي دبي للطيران المنخفض التكاليف والتي تحطمت إحدى طائراتها في جنوب روسيا في مارس آذار قلصت خسائرها في النصف الأول من هذا العام.

وبلغ صافي حجم خسائر الشركة في الأشهر الستة التي انتهت في 30 يونيو حزيران 89.97 مليون درهم (24.49 مليون دولار) مقارنة مع 147.40 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وزاد إجمالي إيرادات النصف الأول 5.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.30 مليار درهم في حين ارتفع عدد الركاب 16.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.9 مليون شخص.

وقال المدير المالي لفلاي دبي موكيش سوداني في البيان "تعرضنا لضغوط مستمرة على الإيرادات بفعل ضبابية الوضع الاقتصادي العالمي في ظل انخفاض أسعار النفط وأسعار الصرف غير المواتية.

"ما زلنا نركز بشدة على تحسين التكاليف في الوقت الذي نسعى فيه وراء تحقيق هدفنا الأكبر المتمثل في التوسع في شبكتنا وما نقدمه من خدمات."

ومن المنتظر أن تتسلم الشركة خلال الفترة من مايو أيار إلى ديسمبر كانون الأول 2016 أول ثماني طائرات من أصل 111 طائرة طلبتها في 2013.

ولقي جميع من كانوا على متن طائرة فلاي دبي والبالغ عددهم 62 شخصا حتفهم عندما تحطمت خلال محاولتها الهبوط لثاني مرة في مطار روستوف أون دون في 19 مارس آذار.