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مبادلة الإماراتية تتحول للخسارة في النصف/1

Thu Sep 8, 2016 10:49am GMT
 
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دبي 8 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة المبادلة للتنمية (مبادلة) الإماراتية اليوم الخميس إنها تحولت لتسجيل خسارة كبيرة في النصف الأول من 2016 مع تضررها من انخفاض أسعار السلع الأولية وتراجع دخل الاستثمارات المالية.

وسجلت مبادلة الصندوق السيادي لإمارة أبوظبي والمنخرطة في عملية للاندماج مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) خسارة عائدة على حائزي الأسهم بلغت 4.43 مليار درهم (1.21 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من 2016 مقارنة مع ربح بلغ 625.5 مليون درهم قبل عام.

وتحول إجمالي الدخل الشامل إلى تسجيل خسارة بلغت 4.96 مليار درهم مقارنة مع دخل بلغ 477.7 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي. ويتكون إجمالي الدخل الشامل من جميع أنواع الدخل الذي تحققه الشركة.

وقالت الشركة إن الخسارة التي تحققت في إجمالي الدخل الشامل ناتجة في الأساس عن انخفاض أسعار السلع الأولية وتراجع مكاسب الاستثمارات المالية. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 