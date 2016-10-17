مقدمة 1-صافي ربح بنك الإمارات دبي الوطني دون التوقعات بقليل في الربع/3

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من توم ارنولد

دبي 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أكبر مصرف في دبي أرباح الربع الثالث من العام اليوم الاثنين وجاءت أقل قليلا من متوسط توقعات المحللين مع تراجع صافي دخل الفائدة وزيادة التكاليف.

وبعد أن سجل ربح البنك مكاسب على مدى 16 فصلا تراجع في الربع الثالث من هذا العام واحدا بالمئة في مؤشر على تداعيات تباطؤ نمو اقتصاد دبي.

كما تضررت أرباح البنك من تجنيب مخصصات إضافية لبنك الإمارات الإسلامي التابع له لتغطية القروض المعدومة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وبحسب البيانات المالية التي أعلنها البنك بلغ صافي الربح 1.66 مليار درهم (452 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 1.67 مليار قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا فصلية بقيمة 1.88 مليار درهم.

ونزل صافي دخل الفائدة اثنين بالمئة في الربع الثالث مقارنة به قبل عام بسبب التكلفة الأعلى للودائع الثابتة وتمويل الشركات.