انخفاض صافي الاتحاد الوطني الإماراتي 15% في الربع/3 والنتائج دون التوقعات

أبوظبي 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك الاتحاد الوطني الإماراتي -وتمتلك فيه حكومة أبوظبي حصة 50 في المئة- أن صافي ربح الربع الثالث انخفض 15 في المئة وجاء دون توقعات المحللين.

وبلغ صافي ربح خامس أكبر بنك في الإمارة من حيث الأصول 410 ملايين درهم (111.7 مليون دولار) في الربع الثالث مقابل 483 مليونا قبل عام.