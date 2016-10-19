زيادة صافي ربح نخيل العقارية 22% في الربع/3

دبي 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت شركة نخيل العقارية التي تتخذ من دبي مقرا لها اليوم الأربعاء نمو صافي الربح 22 بالمئة في الربع الثالث من العام.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت صافي ربح 955 مليون درهم (26.1 مليون دولار) في ثلاثة شهور حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 781 مليون درهم قبل عام.

وبلغ صافي الربح في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 3.91 مليار درهم مقابل 3.61 مليار درهم خلال نفس الفترة قبل عام.