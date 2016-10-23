تراجع صافي ربح بنك أبوظبي التجاري 17% في الربع/3

دبي 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك أبوظبي التجاري تراجع أرباح الربع الثالث من العام 17 بالمئة اليوم الأحد لتأتي النتائج دون توقعات المحللين.

وبحسب البيان المالي لثالث أكبر بنك في أبوظبي من حيث الأصول بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 999.1 مليون درهم (272 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 1.20 مليار درهم في الفترة ذاتها قبل عام.

كان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يبلغ صافي الربح 1.10 مليار درهم.

وبلغ صافي الربح الإجمالي 1.01 مليار درهم انخفاضا من 1.20 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.