صافي ربح بنك المشرق دبي يهبط 24.8% في الربع/3

دبي 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تواصل تراجع أرباح بنك المشرق الإماراتي حيث أعلن اليوم الأحد ثالث أكبر بنك في دبي من حيث الأصول انخفاضا نسبته 24.8 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام متأثرا بتجنيب المزيد من الأموال لتغطية القروض الرديئة.

وقال البنك في بيان إنه حقق صافي ربح بلغ 414.95 مليون درهم (112.98 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول انخفاضا من 551.44 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجل بنك المشرق انخفاضا في الأرباح على مدار الفصول الأربعة السابقة وعانى في أحدث ربع بعد أن قفزت مخصصات انخفاض القيمة 82 بالمئة في تلك الفترة إلى 470 مليون درهم.

تواجه بنوك الإمارات بيئة تشغيلية تزداد صعوبة مع ارتفاع مستويات القروض الرديئة وتقلص صافي هوامش الربح جراء انهيار أسعار النفط على مدار أكثر من عامين.

وقال البيان إن صافي دخل الفائدة من العمليات المصرفية التقليدية ارتفع 0.9 بالمئة مقارنة مع الأشهر الثلاثة المقابلة من العام الماضي إلى 875 مليون درهم في حين تقلص صافي دخل الرسوم والعمولات إلى 399 مليون درهم بانخفاض 2.3 بالمئة على أساس سنوي.

وبحسب البيان حقق البنك صافي ربح بلغ 1.49 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام انخفاضا من 1.85 مليار درهم قبل عام.

وبلغ حجم القروض والسلف في نهاية سبتمبر أيلول 62.30 مليار درهم بارتفاع 6.7 بالمئة عن الفترة ذاتها من 2015 في حين نما حجم الإيداعات في الفترة ذاتها ثلاثة بالمئة إلى 75.28 مليار درهم.