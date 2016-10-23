مقدمة 1-تراجع صافي ربح بنك أبوظبي التجاري 17% في الربع/3

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دبي 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم الأحد تراجع أرباح الربع الثالث من العام 17 بالمئة لتأتي النتائج دون توقعات المحللين بسبب زيادة مخصصات انخفاض القيمة وانخفاض دخل الفائدة.

وتراجعت أرباح البنك للفصل الثاني إذ تأثر القطاع المصرفي بانخفاض الإنفاق الحكومي في الإمارات وشح السيولة مع انخفاض أسعار النفط. ومن المقرر أن تعلن ثلاثة بنوك أخرى في أبوظبي نتائجها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وبحسب البيان المالي لثاني أكبر بنك في الإمارة من حيث الأصول بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 999.1 مليون درهم (272 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 1.20 مليار درهم في الفترة ذاتها قبل عام.

كان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يبلغ صافي الربح 1.10 مليار درهم.

وجنب البنك 380.4 مليون درهم لمخصصات انخفاض القيمة في الربع الثالث مقارنة مع 66 مليونا قبل عام.

وقال ديباك كوهلر كبير المسؤولين الماليين في البنك في بيان إن الأرباح تأثرت بزيادة مخصصات انخفاض القيمة مما يعكس الأوضاع الحالية في السوق في حين استمرت سلامة معايير جودة الأصول إذ بلغت نسبة الديون الرديئة 2.6 في المئة ونسبة تغطية المخصصات 133.1 في المئة حتى 30 سبتمبر أيلول .

وبلغت القروض والسلفيات 161.6 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر أيلول بزيادة عشرة في المئة من 146.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر كانون الأول 2015.

ونمت ودائع العملاء سبعة في المئة إلى 153.4 مليار درهم في نهاية سبتمبر أيلول مقابل 143.5 مليار في 30 ديسمبر كانون الأول من العام الماضي.