زيادة صافي ربح بنك الخليج الأول الإماراتي 31% في الربع/3

أبوظبي 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك الخليج الأول ثالث أكبر البنوك الإماراتية من حيث حجم الأصول اليوم الأربعاء إنه حقق زيادة 31 بالمئة في صافي الربح في الربع الثالث من العام بما يتجاوز التوقعات.

وقال البنك الذي يجري محادثات دمج مع منافسه بنك أبوظبي الوطني إنه حقق صافي ربح 1.86 مليار درهم (506.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية 30 سبتمبر أيلول.

كان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يحقق البنك صافي ربح 1.37 مليار درهم.

وحقق البنك صافي ربح 1.42 مليار درهم في الفترة المقابلة قبل عام.

وسيؤدي الدمج بين بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني الذي أوصى به مجلسي الإدارة في يوليو تموز إلى خلق أحد أكبر البنوك من حيث حجم الأصول في الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن المتوقع استكمال الاتفاق في الربع الأول من 2017.