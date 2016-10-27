بنك دبي التجاري: الرئيس التنفيذي سيتقاعد أوائل العام القادم

دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك دبي التجاري في بيان للبورصة اليوم الخميس إن الرئيس التنفيذي بيتر بالتوسين سيتقاعد أوائل العام القادم.

وأضاف البيان أن مجلس إدارة البنك وافق على طلب تقاعد بالتوسين الذي انضم للمصرف في 2006 وإنه سيرشح من سيخلفه في المنصب في الوقت المناسب.

ويأتي الإعلان في اليوم الذي قال فيه المصرف إن صافي ربحه في الأشهر التسعة الأولى من 2016 هبط بنسبة 23.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 701.5 مليون درهم (191 مليون دولار) إذ زاد المصرف المبلغ الذي يجنبه للقروض المتعثرة إلى المثلين.

وتواجه البنوك في الإمارات العربية المتحدة بيئة تشغيلية أكثر صعوبة إذ انعكس انهيار أسعار النفط لأكثر من عامين على مستويات مخصصات انخفاض القيمة التي ارتفعت بينما هبط صافي هامش الفائدة.

وسجلت معظم بنوك دبي التي أعلنت نتائج أرباحها خلال هذا الموسم حتى الآن انخفاضا في الأرباح بسبب مخصصات انخفاض القيمة.