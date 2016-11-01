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صافي ربح دو للاتصالات الإماراتية ينخفض 6.7% في الربع/3

Tue Nov 1, 2016 6:25am GMT
 
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دبي أول نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج شركة دو ثاني أكبر مشغل للاتصالات في الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء تراجعا نسبته 6.7 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام لتواصل بذلك موجة هبوط في الأرباح.

وانخفضت أرباح الشركة في الأرباع السبعة السابقة وفقا لبيانات رويترز. وقال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي للشركة في يوليو تموز إن الشركة بحاجة لاستعادة الزخم في سوق الهاتف المحمول المدفوع مقدما كي تواجه تأثير ارتفاع الضرائب الحكومية.

وحققت دو التي أنهت احتكار منافستها اتصالات للسوق المحلي في 2007 صافي ربح قدره 457.2 مليون درهم إماراتي في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر أيلول انخفاضا من 489.8 مليون درهم في نفس الفترة قبل عام.

وتوقع ثلاثة محللين أن يبلغ متوسط أرباح دو الفصلية 435.2 مليون درهم.

وبلغت إيرادات الشركة في الربع الثالث 3.14 مليار درهم وذلك مقارنة مع 3.05 مليار درهم قبل عام. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 