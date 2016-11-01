مقدمة 1-صافي ربح دو الإماراتية ينخفض 6.7% في الربع/3 ولكن يفوق التوقعات

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دبي أول نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ثاني أكبر مشغل للاتصالات في الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء تراجعا نسبته 6.7 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام لتواصل بذلك موجة هبوط في الأرباح للربع الثامن لكن النتائج فاقت متوسط توقعات المحللين.

وانخفضت أرباح الشركة في الأرباع السبعة السابقة وفقا لبيانات رويترز. وكان عثمان سلطان الرئيس التنفيذي للشركة قال في يوليو تموز إن دو بحاجة لاستعادة الزخم في سوق الهاتف المحمول المدفوع مقدما كي تواجه تأثير ارتفاع الضرائب الحكومية.

وحققت دو التي أنهت احتكار منافستها اتصالات للسوق المحلية في 2007 صافي ربح قدره 457.2 مليون درهم إماراتي في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر أيلول انخفاضا من 489.8 مليون درهم في نفس الفترة قبل عام.

وتوقع ثلاثة محللين في المتوسط أن تبلغ أرباح دو الفصلية 435.2 مليون درهم.

وبلغت إيرادات الشركة في الربع الثالث 3.14 مليار درهم مقارنة مع 3.05 مليار درهم قبل عام.

وسددت دو رسوم امتياز - أو ضرائب - قدرها 537.9 مليون درهم ارتفاعا من 481.9 مليار درهم قبل عام.

وتتعرض أرباح الشركة لضغوط منذ أواخر 2014 إذ أن نمو سوق الهاتف المحمول قابلة زيادة مطردة في رسوم الامتياز التي تسدد للحكومة.