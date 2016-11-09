مصحح-دانة غاز الإماراتية تتحول للربحية في الربع/3

(لتصحيح اليوم في الفقرة الأولى)

دبي 9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تحولت شركة دانة غاز الإماراتية اليوم الأربعاء لتسجيل أرباح صافية في الربع الثالث من العام.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن صافي الربح بلغ 13 مليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع خسائر بقيمة تسعة ملايين دولار قبل عام.

وكانت دانة غاز سجلت تراجعا في الأرباح أو تكبدت خسائر خلال خمسة فصول من الأرباع الستة حتى 31 مارس آذار إذ تضررت عملياتها جراء هبوط أسعار النفط لكنها سجلت أرباحا مستقرة في الربع الثاني من العام.