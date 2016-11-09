تفاقم خسائر طاقة الإماراتية في الربع/3 بفعل هبوط أسعار النفط

دبي 9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تفاقم صافي خسائر شركة أبوظبي الوطينة للطاقة (طاقة) المملوكة للحكومة والتي تعمل في استكشاف النفط وتوليد الكهرباء في الربع الثالث من العام مع تأثر عملياتها باستمرار هبوط أسعار النفط.

وبلغ صافي خسائر الشركة التي تمتلك حكومة أبوظبي حصة أغلبية فيها 524 مليون درهم (143 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول بحسب بيان للبورصة.

ويقارن ذلك مع خسائر صافية بقيمة 416 مليون درهم قبل عام.

ومثلها مثل أغلب شركات النفط العالمية عانت طاقة في الفصول الأخيرة جراء هبوط أسعار النفط وسجلت خسائر صافية في الأرباع الخمسة الماضية.

وجاءت الخسائر رغم برنامج تبنته الشركة لتقليص التكاليف بدرجة كبيرة. وقالت الشركة في أغسطس آب إنها وفرت أكثر من 6.5 مليار درهم من التكاليف والمصروفات الرأسمالية تحت مظلة البرنامج الذي أطلقته في 2015.

وبلغت إيرادات الشركة من عمليات النفط والغاز 1.18 مليار درهم في الربع الثالث مقارنة مع 1.49 مليار قبل عام.

وانخفض إجمالي الإيرادات إلى 4.2 مليار درهم في الربع الثالث من 4.83 مليار في الفترة المقابلة من 2015.

وتراجع إنتاج النفط والغاز 1.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 142 ألفا و200 برميل من المكافي النفطي يوميا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016 وعزت الشركة ذلك إلى خفض النفقات الرأسمالية وإغلاق منصة التشغيل "براي ألفا" في الربع الأول.