صافي ربح العربية للطيران الإماراتية يرتفع 26% في الربع/3
دبي 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سجلت العربية للطيران منخفض التكلفة وهي شركة الطيران الوحيدة المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد زيادة بلغت 26 في المئة في صافي ربح الربع الثالث من العام.
وقالت العربية للطيران - ومقرها الشارقة - في بيان إنها حققت صافي ربح بلغ 297 مليون درهم (80.9 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل ربح قدره 235 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2015.
وتوقعت المجموعة المالية هيرميس وسيكو البحرين ربحا قدره 294.5 مليون و209.4 مليون درهم على الترتيب.
وبلغت إيرادات الشركة في الربع الثالث 1.12 مليار درهم بحسب البيان.
(الدولار=3.6729 درهم إماراتي) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
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