صافي ربح العربية للطيران الإماراتية يرتفع 26% في الربع/3

دبي 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سجلت العربية للطيران منخفض التكلفة وهي شركة الطيران الوحيدة المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد زيادة بلغت 26 في المئة في صافي ربح الربع الثالث من العام.