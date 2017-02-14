ارتفاع أرباح بنك الاتحاد الوطني الإماراتي 29% في الربع/4 لكن دون التوقعات

أبوظبي 14 فبراير شباط (رويترز) - سجل بنك الاتحاد الوطني الذي تمتلك حكومة أبوظبي 50 بالمئة منه ارتفاعا نسبته 29 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي بحسب النتائج التي أعلنها اليوم الثلاثاء، لكن النمو جاء دون توقعات المحللين.

وحقق خامس أكبر مصرف في الإمارة من حيث قيمة الأصول صافي ربح بلغ 251 مليون درهم (68.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 195 مليون درهم في الفترة ذاتها قبل عام.

وكان محللان استطلعت رويترز آراءهما توقعا أن يحقق البنك ربحا فصليا مقداره 310 ملايين درهم و373.36 مليون درهم على الترتيب.

واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية نسبتها 20 بالمئة عن سنة 2016 دون تغيير عن العام السابق.