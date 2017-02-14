مقدمة 1-الدار الإماراتية تتوقع انخفاض المبيعات في 2017 بعد استقرار أرباح الربع/4

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من ستانلي كارفالو

أبوظبي 14 فبراير شباط (رويترز) - قال المدير المالي لشركة الدار العقارية الإماراتية اليوم الثلاثاء إن الشركة تتوقع انخفاض المبيعات في 2017 بعدما أعلنت الشركة المشيدة لحلبة سباقات سيارات فورومولا وان في أبوظبي استقرار أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي.

وأظهرت حسابات رويترز من واقع البيانات المالية السنوية التي أعلنتها الشركة أن الدار حققت أرباحا صافية عائدة للمساهمين بلغت 727.9 مليون درهم (198.2 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 734.6 مليون قبل عام.

وتفوق النتائج تقديرات محللين في بنك سيكو البحرين توقعوا ربحا قدره 496 مليون درهم لكنها تقل عن توقعات محللي المجموعة المالية هيرميس التي بلغت 849 مليون درهم.

وجاءت هذه النتائج في ظل تباطؤ الاقتصاد والسوق العقارية في عاصمة الإمارات العربية المتحدة الغنية بالنفط.

وانخفض متوسط الإيجارات في أبوظبي نحو خمسة بالمئة على أساس سنوي بسبب خفض الوظائف وتقليص الإنفاق العام.

وقالت جيه.إل.إل للخدمات الاستشارية إن أسعار بيع الشقق والفيلات انخفضت 11 بالمئة على أساس سنوي.