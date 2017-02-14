تراجع أرباح دو للاتصالات الإماراتية 20% في الربع/4

دبي 14 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت حسابات رويترز من واقع البيانات المالية التي أعلنتها شركة دو ثاني أكبر شركة اتصالات بالإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء انخفاض أرباحها 20 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وتشير حسابات رويترز إلى أن الشركة سجلت تراجعا في الأرباح على مدى الأرباع الثمانية السابقة وقال الرئيس التنفيذي عثمان سلطان في يوليو تموز الماضي أن الشركة بحاجة لاستعادة الزخم في سوق اتصالات الهاتف المحمول المسبقة الدفع كي تواجه تأثير زيادة الضرائب الحكومية.

وحققت دو - التي أنهت في 2007 احتكار منافستها الاتصالات الإماراتية للسوق المحلية - ربحا صافيا 369.8 مليون درهم (100.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 462.4 مليون درهم قبل عام.

وتوقع بنك سيكو البحريني أن تحقق دو ربحا صافيا فصليا 447.5 مليون درهم بينما توقعت المجموعة المالية هيرميس أرباحا قدرها 463.9 مليون درهم.