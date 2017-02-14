مقدمة 1-إعمار دبي تسعى لإعادة فتح فندق محترق بنهاية 2017

(لإضافة تفاصيل)

دبي 14 فبراير شباط (رويترز) - قال محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية بدبي لتلفزيون العربية اليوم الثلاثاء إن الشركة تعتزم إعادة فتح فندقها المتميز "العنوان وسط مدينة دبي" بحلول نهاية العام بعد نحو عامين من اندلاع حريق في ناطحة السحاب بفعل ماس كهربائي.

جاءت تصريحات العبار بعدما أعلنت شركة التطوير العقاري عن زيادة بلغت 56 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي بفضل ارتفاع الإيرادات من مشروعات عقارية إضافة إلى أداء مراكز التسوق وأنشطة الضيافة.

ولم تذكر إعمار في بيان نتائجها المالية أثر مطالبة تأمينية بقيمة 1.22 مليار درهم (332 مليون دولار) على النتائج وهو مبلغ كانت الشركة قالت إنها ستتلقاه تعويضا عن حريق فندق العنوان.

وقالت إعمار في السادس من فبراير شباط إن مبلغ التأمين سينتج عنه عكس مخصصات بقيمة 301 مليون درهم جنبتها الشركة في نتائجها المالية لعام 2015 لتغطية تكاليف الحريق وسيتم تسجيله كربح في الربع المنتهي في 31 ديسمبر كانون الأول 2016.

وتمتلك حكومة دبي حصة أقلية في إعمار العقارية التي شيدت أطول مبنى في العالم.

وأعلنت إعمار اليوم الثلاثاء تحقيق صافي ربح بلغ 1.61 مليار درهم (438.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من ربح قدره 1.03 مليار درهم في الفترة ذاتها قبل عام بينما زادت الإيرادات 16 بالمئة إلى 4.44 مليار درهم.

وتوقع بنك سيكو البحرين أن تحقق إعمار ربحا فصليا 1.32 مليار درهم بينما توقعت المجموعة المالية هيرميس أن تحقق الشركة 1.64 مليار درهم.

وفي العام الماضي بدأت إعمار أعمال البناء في برج بمشروع خور دبي والذي من المنتظر أن يصبح فور اكتماله في 2020 أعلى برج في العالم. ويأتي ذلك في إطار مشروع مشترك بين إعمار ودبي القابضة ذراع الاستثمار لحاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.