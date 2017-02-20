أرامكس بدبي تقترح توزيع أرباح نقدية 16% عن 2016 بزيادة عن العام السابق

دبي 20 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة أرامكس في دبي اليوم الاثنين إن مجلس إدارتها أوصى بدفع توزيعات نقدية 16 بالمئة من رأسمال الشركة المدفوع عن سنة 2016.