دانة غاز الإماراتية تعدل نتائج 2016 بالخفض إلى خسارة صافية 88 مليون دولار

دبي 20 فبراير شباط (رويترز) - عدلت شركة دانة غاز الإماراتية اليوم الاثنين بالخفض نتائجها الأولية غير المدققة لعام 2016 إلى خسارة صافية قدرها 88 مليون دولار من صافي ربح 33 مليون دولار في النتائج السابقة.

واستندت دانة إلى نتيجة حكم أصدرته محكمة لندن للتحكيم الدولي في وقت سابق من هذا الشهر في نزاع مع حكومة أقليم كردستان العراق. وقالت الشركة الأسبوع الماضي إن المحكمة أمرت حكومة إقليم كردستان العراق بدفع 121 مليون دولار لكونسورتيوم يضمها "عن مبيعات الغاز وغاز البترول المسال التي تم تحميلها من قبل أو نيابة عن حكومة إقليم كردسان ما بين تاريخ 30 يونيو 2015 و31 مارس 2016."

غير أن دانة غاز قالت اليوم الاثنين إن هيئة التحكيم حكمت أيضا لصالح بيرل بتروليوم التي تمتلك الشركة حصة 35 بالمئة فيها "بالحصول على فائدة بمقدار ليبور+2 (مركبة شهريا) يتم قيدها على المستحقات المتأخرة." وكانت الشركة حسبت في السابق حصتها من المتأخرات المستحقة على أساس مختلف.

وقالت دانة إنه بناء على ذلك التغيير ستقوم الشركة "بخفض قيمة الفوائد غير المحققة التي تم قيدها لصالحها، ولمرة واحدة بمقدار 121 مليون دولار أمريكي...علما بأنه لن يكون لهذا التعديل أي تأثير على التدفقات النقدية أو السيولة لدى الشركة في عام 2016."