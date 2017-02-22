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أبوظبي الوطني والخليج الأول يصدران بيانات تقديرية موحدة لأرباح 2016

Wed Feb 22, 2017 9:27am GMT
 
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دبي 22 فبراير شباط (رويترز) - قال بيان على بورصة أبوظبي اليوم الأربعاء إن بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول المنتظر اندماجهما في الأول من أبريل نيسان أصدرا بيانات تقديرية موحدة لصافي ربح 2016 والبالغ 11.37 مليار درهم (3.1 مليار دولار).

وقال البيان "بعد إصدار النتائج المالية السنوية للعام 2016... أصدر بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول مجتمعين البيانات المالية الأولية التقديرية الموجزة الموحدة كما في 31 ديسمبر 2016."

(الدولار = 3.6723 درهم إماراتي) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 