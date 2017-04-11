مقدمة 1-ارتفاع صافي ربح بنك دبي الإسلامي 4% في الربع/1

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دبي 11 أبريل نيسان (رويترز) - حقق بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات العربية المتحدة، زيادة أربعة بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام حسبما أعلن اليوم الثلاثاء.

وقال البنك في بيان إنه حقق 1.04 مليار درهم (283.18 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار بالمقارنة مع أرباح بقيمة مليار درهم في الفترة المناظرة من 2016.

كان بنك سيكو البحرين توقع أن يحقق دبي الإسلامي صافي ربح قدره 908.1 مليون درهم بينما توقعت أرقام كابيتال 986.0 مليون درهم.

وتلقت الأرباح دعما من زيادة 13 بالمئة في إجمالي الدخل الذي بلغ 2.38 مليار درهم.

وفاق نمو أرباح دبي الإسلامي معظم منافسيه المحليين في الفصول الأخيرة باستثناء الربع الثالث من العام الماضي حيث تأثرت الأرباح سلبا بزيادة في التكاليف.

كان الرئيس التنفيذي للبنك عدنان شلوان قال في يناير كانون الثاني إن البنك يستهدف نمو القروض في 2017 بين عشرة و15 بالمئة بالمقارنة مع نمو فعلي للقروض في 2016 بلغ 18 بالمئة.

وقال شلوان في البيان الصادر اليوم "على الرغم من أن الضغط على تكلفة التمويل قد يستمر إلا أنه من المتوقع أن يكون هادئا نسبيا في عام 2017."