أرباح بنك الاتحاد الوطني الإماراتي ترتفع في الربع/1

12 أبريل نيسان (رويترز) - بنك الاتحاد الوطني الإماراتي: * صافي ربح الربع الأول من العام 452 مليون درهم مقارنة مع 450 مليون درهم قبل عام. * ودائع العملاء زادت خمسة بالمئة على أساس سنوي إلى 75.6 مليار درهم بحلول 31 مارس آذار 2017. * صافي الدخل من الفوائد في الربع الأول وصافي الدخل من التمويل الإسلامي 652 مليون درهم مقارنة مع 623 مليون درهم قبل عام. * القروض والسلف ارتفعت ثمانية بالمئة على أساس سنوي إلى 73.5 مليار درهم بحلول 31 مارس آذار 2017. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)